Exposition "Cheminements – Xavier Krebs" Maison des Archers, 18 septembre 2021 13:00, Quimperlé Journée du patrimoine 2021 Maison des Archers. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Exposition “Cheminements – Xavier Krebs” * Exposition “Cheminements – Xavier Krebs” Rétrospective du peintre Xavier Krebs, natif de Quimperlé et figure du mouvement abstrait d’après-guerre. Parcours dans trois lieux de la ville, retraçant l’histoire d’une démarche vers l’abstraction, la contemplation et la méditation. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Gratuité pour tous / Ouvert en continu de 13h à 18h à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers. Consulter le site de la médiathèque pour les horaires d’ouverture.

Maison des Archers 7, Rue Dom Morice, 29300,Quimperlé Quimperlé 29300 Quartiers Sud-Ouest Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location10433452.jpg 02 98 96 37 37 http://www.quimperle.com

Maison de notables du XVIe siècle

Crédits : © Ville de Quimperlé Gratuit Quimperlé / atelier bâtir maison pans de bois / crédit Philippe Pliquet

