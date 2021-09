Châteaurenard Maison des années 50 Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Maison des années 50 Maison des années 50 Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Maison des années 50 * La maison de nos anciens nous replonge au temps des années 1950. Tout a été recréé d’époque ! Venez découvrir mobiliers, vaisselles, linge de maison, et une multitude d’objets d’un autre temps.

Dimanche après-midi animations proposées par l’association La Ferigouleto

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Maison des années 50 rue Jentelin, 13160 Châteaurenard

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0490242551 http://ot.chateaurenard.com

La maison de nos anciens au coeur du vieux village nous fait revivre comme au temps des années 50

