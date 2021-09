Maison des anges Maison des anges, 18 septembre 2021 09:00, Saumur.

Journée du patrimoine 2021 Maison des anges. Gratuit

18 et 19 septembre

Maison des anges

Cet hôtel particulier, inscrit aux Monuments Historiques en 1926, date du 15e siècle pour sa partie droite et possède une façade élevée à la fin du 17e siècle dans le style baroque. Certains des angelots sculptés sur les frontons de fenêtres arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier. A la fin du 18e siècle, cet hôtel particulier est la demeure de Claude-Thomas Desmé du Buisson, dernier sénéchal de Saumur, royaliste et fortement hostile à la Révolution. Ironiquement, à sa mort, sa maison devient le siège du Comité de Surveillance et Révolutionnaire de la section de la Fraternité de Saumur.

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Maison des anges 13-15, rue Fourrier, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire

