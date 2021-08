Longuenée-en-Anjou Maison de Vignes Longuenée-en-Anjou, Maine-et-Loire Visite libre de la Maison de Vignes Maison de Vignes Longuenée-en-Anjou Catégories d’évènement: Longuenée-en-Anjou

18 et 19 septembre Visite libre de la Maison de Vignes * Appelés maison des vignes ou loge de vigne selon les régions françaises, ces abris au charme poétique nous rappelle la présence d’un vignoble avec sa culture et ses codes. On l’aperçoit de la route et de la proche commune de La Membrolle. Mais c’est bien à pied, en empruntant la liaison douce Membrolle-Pruillé et en prenant son temps, que l’on pourra s’en approcher, en faire le tour, voire en poussant la nouvelle porte y pénétrer et y humer l’atmosphère ambiante. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Maison de Vignes Clos de l’Harmonie Pruillé 49220 Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou 49220 Pruillé Maine-et-Loire

Gratuit

