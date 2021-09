Paris Maison de Victor Hugo Paris Visites contées Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites contées Maison de Victor Hugo, 18 septembre 2021 10:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Maison de Victor Hugo. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00 Visites contées * L’art d’être grand-père à 10h

Mille et une bêtises à 11h30 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

*

Dans la limite des places disponibles

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 42 72 10 16 http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, alors place royale, retrace toute la vie de l’écrivain à travers les trois grandes périodes qu’il a lui-même énoncées dans Actes et Paroles : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don de ses collections à la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo possède un fonds important de dessins, peintures, photographies et sculptures.

Crédits : Maisons de Victor Hugo Paris Musées Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 11:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges 75004 Paris Ville Paris Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Maison de Victor Hugo Paris