Vendredi 17 septembre, 10h00, 13h30 Les Bonapartes et les arts du spectacle * Les Bonapartes et les Arts du Spectacle Napoléon Bonaparte était un grand admirateur des arts du spectacle, il avait pour ami le tragédien Talma, comme maitresses les actrices Mlle George et Mlle Mars et l’on raconte qu’il se rendait au théâtre une fois par semaine. Sa vie passionnante et sa famille ont depuis toujours inspiré les arts du spectacle. Ainsi, les collections du Musée des Artistes renferment-elles une multitude de tableaux, objets, photographies … relatives aux nombreuses représentations des Bonapartes que ce soit au théâtre ou au cinéma. Ce sont ces pièces inédites que nous vous invitons à venir découvrir dans cette exposition éphémère. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h00

En raison de la crise sanitaire le nombre de personnes par visite est limitée à 20 par groupe. Visite guidée uniquement

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne

Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames.

