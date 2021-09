visite guidée de la Maison de Lorette Maison de Lorette, 18 septembre 2021 09:30, Lyon.

Journée du patrimoine 2021 Maison de Lorette. Gratuit

18 et 19 septembre

visite guidée de la Maison de Lorette

La maison de Lorette où vécut Pauline Jaricot, propriété des Œuvres Pontificales Missionnaires, constitue une ouverture sur le monde, fenêtre à travers laquelle souffle toujours le vent de l’Espérance. Au cœur de la colline, entre la Basilique Notre-Dame de Fourvière et la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, la maison de Lorette domine la ville de Lyon.

Inscrite à l’inventaire des monuments historiques (ISMH) en 2003, la maison a été restaurée entre 2002 et 2005 sous la conduite de Didier Repellin, architecte en chef des Monuments Historiques. La restauration était devenue indispensable. Elle a permis de découvrir de grandes richesses architecturales et de faire de ce lieu un lieu de mémoire, de prière et de mission, non seulement pour le diocèse de Lyon, mais pour l’Église du monde entier.

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison de Lorette 42 bis Montée Saint Barthélémy 69005 Lyon Lyon 69005 Vieux Lyon Métropole de Lyon

En 1832, Pauline Jaricot achète cette bâtisse ainsi que les jardins environnants. Erigée sur une ancienne voie romaine, la maison bénéficie d’une situation exceptionnelle à flanc de colline, entre la Primatiale St Jean et le plateau de Fourvière, et d’une vue unique sur Lyon et ses environs. Son grand intérêt architectural et historique a permis son inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques;

