Exposition « Les Trésors du Gouf de Capbreton » par Lilian Haristoy Maison de l'Oralité et du Patrimoine, 17 septembre 2021 15:30, Capbreton Journée du patrimoine 2021 Gratuit

17 et 18 septembre Exposition « Les Trésors du Gouf de Capbreton » par Lilian Haristoy * L’espace muséographique donne, à travers des dispositifs scénographiques interactifs et ludiques la possibilité de découvrir le Gouf, patrimoine géologique unique au monde ! Une salle d’exposition temporaire propose de vous faire plonger ce mois-ci au coeur de ce canyon sous-marin exceptionnel ! « Cap vers le large à la découverte de la vie inédite du gouf de Capbreton. Résultat de plusieurs années de travail et de plongée en apnée au large des Landes et du Pays-Basque, Lilian Haristoy, photographe et vidéaste, nous livre des images inédites et nous transporte dans un monde méconnu mais si proche de nous.

Un écosystème d’une richesse incroyable et surprenante de beauté, des thons rouge aux orques en passant par les dauphins ou encore les poissons lune ce voyage en mer éblouissant témoigne des trésors du gouf de Capbreton ». *

vendredi 17 septembre – 15h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. Tout public.

Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 rue du Général de Gaulle, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56615163.jpg?_ts=1631188918424 05 58 72 96 05 https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine.html

Espace contemporain au sein d’une bâtisse du XVIe siècle réhabilité, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine est un lieu culturel, vivant et dynamique, incontournable pour découvrir Capbreton et son patrimoine. Espace incontournable de l’oralité depuis 29 ans grâce au Festival du conte, la MOP intègre pleinement le numérique à la visite pour vous faire découvrir la richesse historique de la cité balnéaire. Tout au long de votre parcours, jouez avec vos connaissances sur la table tactile, marchez avec vos lunettes 3D sur le Gouf de Capbreton, le canyon sous-marin le plus remarquable au monde ! Apprenez les secrets du vin de sable dans le chai. Chaque mois, la salle d’exposition accueille de nouvelles œuvres photographiques, picturales ou pédagogiques en lien avec le patrimoine.

Crédits : ©villedecapbreton Gratuit ©MOP

