17 – 19 septembre Découvrez la maison de l’or en Limousin * LA RUEE VERS L’OR PRES DE CHEZ VOUS! La Maison de l’Or en Limousin, vous invite à plonger dans une épopée de 2500 ans de l’or dans la région. Un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, videos, panneaux, coins expérimentaux, échantillons géologiques vous transportent dans le monde secret de ce métal précieux, des Gaulois à nos jours (Mine du Bourneix au Chalard exploitée jusqu’en 2002). Dans le coin « découverte gauloise » vous observerez le broyage du minerai sur des tables de broyage gauloises. Les enfants participeront au jeu du Petit Gaulois, une manière ludique de partager la visite. À l’arrivée, un cadeau-surprise ! Vous pourrez ensuite vous initier à la frappe de monnaie gauloise en famille (1€). LA MAISON DE L’OR ACCESSIBLE POUR TOUS vous propose des outils de médiation et des visites guidées adaptées : film de présentation en langue des signes (LSF), boucles magnétiques pour la visite guidée, livrets de visite en braille et en FALC, planches en relief et couleurs contrastées, visite en audio-description, visite guidée adaptée pour non voyants et personnes avec handicap mental Vous pourrez ensuite découvrir le village médiéval du Chalard, son église et son cimetière des moines ou pique-niquer au bord de la rivière. Une belle journée en pleine nature! *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Visites libres ou guidées. Départ des visites toutes les heures de 9h00 à 17h00. Réservation conseillée (limitation du nombre de personnes). Port du masque obligatoire. Conditions du protocole sanitaire en vigueur.

Maison de l’Or en Limousin Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne

L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie.

