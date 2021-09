Le Boulou Maison de l'histoire "casa del volo" Le Boulou, Pyrénées-Orientales Exposition “Le Boulou, de l’Eau et des Hommes – Ressource vitale et richesse patimoniale” Maison de l’histoire “casa del volo” Le Boulou Catégories d’évènement: Le Boulou

18 et 19 septembre Exposition “Le Boulou, de l’Eau et des Hommes – Ressource vitale et richesse patimoniale” * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, Le Boulou présente pour la première fois à la Maison de l’Histoire – Casa del Voló, une exposition itinérante bilingue (français/catalan) qui se tiendra du 18/09/2021 au 30/10/2021, réalisée par la Mairie du Boulou en collaboration avec la Délégation de l’Institut d’Estudis Catalans à Perpignan, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des vallées catalanes du Tech et du Ter, l’association Aspavarom, l’Institut Jean Vigo, la Région Occitanie et le département des Pyrénées-orientales. A cette occasion, une inauguration se tiendra le 18/09 à 11h à la Maison de l’Histoire, qui ouvrira également ses portes le dimanche 19/09.

EXPOSITION réalisée par Martine CAMIADE et Jean Marc MILLION.

Sommes-nous conscients de la valeur de l’eau ? De tout temps, l’eau a été un élément indispensable à la vie humaine. L’homme a cherché à s’assurer sa maîtrise pour les usages domestiques, agricoles et industriels. L’eau porte en elle le désir permanent de remodeler le monde. Nous lui devons la plupart de nos paysages. Nous devons la vie au cycle de l’eau qui existe depuis des centaines de millions d’années et qui n‘a guère varié. Nous lui devons l’essentiel de la matière dont nous sommes constitués. Nous sommes toutes et tous faits d’eau.

En tant que ville d’eau, Le Boulou valorise la ressource vitale et la richesse patrimoniale que représente l’eau. Le Tech, les eaux thermales, les sources sont autant d’éléments qu’a exploités la commune pour son développement.

A travers 26 panneaux, l’exposition présente l’eau au Boulou sous toutes ses formes, le temps d’un voyage dans le temps pour mieux comprendre les enjeux de l’exploitation de l’eau sur la commune. L’exposition sera également illustrée par une projection d’images anciennes, élaborée par l’Institut Jean Vigo.

Pass sanitaire et masque obligatoires

Maison de l’histoire “casa del volo” Avenue Léon-Jean Gregory, 66160 Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales

Bâtiment qui retrace l’histoire du Boulou (des origines à nos jours) au travers des panneaux d’expositions de matériels.

Crédits : © Jean Marc MILLION Gratuit

