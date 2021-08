Besançon Maison de l'habitat du Doubs Besançon, Doubs Exposition : Besançon se révèle par le détail – Carnet de dessins de Noël Fressencourt et Lionel Estavoyer Maison de l’habitat du Doubs Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Vendredi 17 septembre, 09h00 Exposition : Besançon se révèle par le détail – Carnet de dessins de Noël Fressencourt et Lionel Estavoyer * La Maison de l’habitat du Doubs et le CAUE ont choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir la ville du Besançon, à travers le regard affûté de Noël Fressencourt. Cet artiste, en collaboration avec l’historien Lionel Estavoyer, nous révèle les trésors cachés du centre-ville historique de Besançon. Il joue avec des détails présents sur les façades, dans les cours intérieures, sur les cadrans des portes et des fenêtres … révélant des scènes intrigantes, des lieux de quiétude à l’abri de l’agitation de la ville, ou encore des écritos discrets révélateurs de la vie de l’époque. La publication toute récente du Carnet de dessins de Noël Fressencourt et Lionel Estavoyer sera mis à l’honneur durant toute la durée de l’exposition et sera consultable sur place. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre

Maison de l’habitat du Doubs 1 chemin de Ronde du Fort Griffon 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 81 68 37 68 http://www.maisonhabitatdoubs.fr

L’ADIL et le CAUE ont uni leurs forces pour créer le nouveau service public de l’habitat dans le Doubs.

Notre mission ? Informer, conseiller et accompagner gratuitement les particuliers, professionnels et collectivités, en devenant un centre de ressources unique en matière d’habitat dans le département.

La Maison de l’habitat du Doubs réunit des experts compétents qui travaillent en étroite relation pour garantir une réponse complète, objective et qualitative.

