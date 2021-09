Athis-Mons Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport Paris-Orly Athis-Mons, Essonne Conférence de Paul Damm, conservateur du patrimoine, sur le thème “Orly, aéroport des sixties” et visite guidée des terminaux de l’aéroport. Maison de l’Environnement et du Développement Durable de l’aéroport Paris-Orly Athis-Mons Catégories d’évènement: Athis-Mons

Samedi 18 septembre, 14h00 Conférence de Paul Damm, conservateur du patrimoine, sur le thème “Orly, aéroport des sixties” et visite guidée des terminaux de l’aéroport. * Conférence et visite guidée des terminaux de l’aéroport Paris-Orly. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’Environnement et du Développement durable de Paris-Orly vous invite le 18 septembre 2021 à 14h30, à participer à la Conférence “Orly, aéroport des sixties”, animée par Paul Damm, Conservateur en chef du patrimoine à la Région Île-de-France et auteur de l’ouvrage éponyme. Par ailleurs, vous pourrez également participer à la visite guidée de l’aérogare à partir de 15h30. Nous vous attendons nombreux ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

Maison de l’Environnement et du Développement Durable de l’aéroport Paris-Orly 73 avenue Jean-Pierre Bénard (en face) 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65564333.jpg 01 49 75 90 70 http://www.entrevoisins.org/maison_environnement/orly/default.aspx

La Maison de l’Environnement et du Développement durable de Paris-Orly est un espace de médiation entre l’aéroport et la riveraineté depuis 1996.

Elle est un outil formidable d’information pour une meilleure connaissance du milieu aéroportuaire, du fonctionnement d’un aéroport international, de son histoire et de ses connexions avec les territoires.

L’écoute, le dialogue et le partage sont les bases de nos relations avec une personne, un groupe, une organisation privée ou publique…

Nous portons les valeurs de la politique de responsabilité sociétale d’entreprise RSE du Groupe ADP qui sont les fondements de nos initiatives pour des emplois durables et un environnement ouvert et respectueux de tous.

De l’élève à l’adulte et en partenariat avec les acteurs associatifs, privés et institutionnels, nous proposons une programmation culturelle et évènementielle destinée à tous les riverains : orientation scolaire, formation professionnelle, recherche d’emploi, projet d’entrepreneuriat, mise en réseau, culture générale, sensibilisation aux causes environnementales, humanitaires ou solidaires, espace d’expression artistique, expositions et conférences …

Crédits : Groupe ADP Gratuit|Sur inscription © Dalila Cauet

