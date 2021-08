Évreux Maison de l'enfant et des découvertes Eure, Évreux Animation jeune public : Gameur … et pourquoi pas “Gameuse”? Maison de l’enfant et des découvertes Évreux Catégories d’évènement: Eure

Animation jeune public : Gameur … et pourquoi pas "Gameuse"? Maison de l'enfant et des découvertes, 18 septembre 2021 14:00, Évreux

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Animation jeune public : Gameur … et pourquoi pas “Gameuse”? * GAMEUR … ET POURQUOI PAS “GAMEUSE” ? La Maison de l’Enfant et des Découvertes propose, lors des journées du patrimoine 2021, deux animations autour du jeu vidéo.

L’objectif de ces animations est de montrer aux publlics que le monde du jeu vidéo n’est pas seulement un monde créé par les hommes et pour les hommes mais aussi par et pour les femmes. C’est pourquoi, lors de ces deux animations, la Maison de l’Enfant et des Découvertes souhaite mettre à l’honneur deux femmes de ce secteur d’activité : Une gamedesigner de chez Mi-Clos Studio ainsi qu’une pionnère du jeu vidéo. La première animation se déroulera de 14h à 16h et permettra la création d’un jeu vidéo “Platformer 2D” via le logiciel UNITY encandrée par la gamedesigner : Carla TISSI. La seconde animation se déroulera de 16h à 18h et permettra la réailisation d’un des premiers jeux vidéo : TAG, sorti sur la console Studio II et créé par une femme : Joyce WEISBECKER. Ce jeu TAG, du chat et de la souris, sera réalisé sur SCRATCH 3.0 et sera encadré par un animateur de la Maison de l’Enfant et des Découvertes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Maison de l’enfant et des découvertes 4 avenue Artistide Briand, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure

0232334739 http://www.med.asso.fr Crédits : © Maison de l’Enfant et des Découvertes Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 18:00