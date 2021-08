Pont-de-Vaux Maison de l'eau et de la nature Ain, Pont-de-Vaux Exposition interactive Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

Pont-de-Vaux

Exposition interactive Maison de l’eau et de la nature, 18 septembre 2021 14:00, Pont-de-Vaux. Journée du patrimoine 2021 Maison de l’eau et de la nature. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Exposition interactive * Venez découvrir l’exposition interactive pour pêcher des poissons virtuels, écouter les poiseaux du val de Saône, tous savoirs sur le castor…

A découvrir en famille ou entre amis, sall accessible aux personnes à mobilité réduite. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, avoir un test antigénique/PCR

Maison de l’eau et de la nature Route de Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-de-Vaux 01190 Ain

03 85 33 03 34 http://www.cc-pontdevaux.com https://www.facebook.com/maisontourisme.pontdevaux Crédits : MEN Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ain, Pont-de-Vaux Autres Lieu Maison de l'eau et de la nature Adresse Route de Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Pont-de-Vaux Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Maison de l'eau et de la nature Pont-de-Vaux