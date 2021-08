Pont-de-Vaux Maison de l'eau et de la nature Ain, Pont-de-Vaux Jeu interactif Explor Games Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

Pont-de-Vaux

Jeu interactif Explor Games Maison de l’eau et de la nature, 18 septembre 2021 14:00, Pont-de-Vaux. Journée du patrimoine 2021 Maison de l’eau et de la nature. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Jeu interactif Explor Games * UNE EXPLORATION GRANDEUR NATURE SUR LES PAS DES MYSTÉRIEUX GÉANTS Guidés par une application mobile, transformez-vous en aventuriers durant le jeu d’aventure scénarisé et connecté sur tablette de la Maison de l’Eau et de la Nature. Une expérience immersive et collaborative à mi-chemin entre jeu de piste et geocaching à la découverte d’un patrimoine naturel vital, les arbres! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

entrée libre

Maison de l’eau et de la nature Route de Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-de-Vaux 01190 Ain

03 85 33 03 34 http://www.cc-pontdevaux.com https://www.facebook.com/maisontourisme.pontdevaux Crédits : Men Gratuit

