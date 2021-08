Poitiers Maison de l'Architecture de Poitiers Poitiers, Vienne Découvrez la photographie sur plaque de verre Maison de l’Architecture de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Découvrez la photographie sur plaque de verre Maison de l’Architecture de Poitiers, 17 septembre 2021 09:00, Poitiers. Journée du patrimoine 2021 Maison de l’Architecture de Poitiers. Gratuit|Sur inscription contact@ma-poitiers.fr

Vendredi 17 septembre, 09h00 Découvrez la photographie sur plaque de verre * Paysages et architectures du début du XXe siècle, un patrimoine photographique restauré par l’Atelier 282. Dans le cadre du dispositif « Levez les yeux ! » dédié aux scolaires, exposition et visites commentées sous la verrière et la charpente métallique fin XIXe de la Maison de l’Architecture. Paysages et architectures d’ici ou d’ailleurs, plaques de verre et objets de visonnage, un patrimoine photographique du début du XXe siècle restauré par l’Atelier 282. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison de l’Architecture, mise relation avec la professeure en service éducatif missionnée.

Maison de l’Architecture de Poitiers 1, rue de la Tranchée 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18675503.jpg 05 49 42 89 79 http://www.mdapc.fr http://www.facebook.com/mdapc

La Maison de l’Architecture de Poitiers accueille ses visiteurs au cœur du centre-ville, sous les 260 m² de verrière d’un ancien garage fin XIXe. Lieu de découverte et de référence ouvert à tous, elle est une vitrine incontournable de la culture architecturale contemporaine et met en lumière les savoir-faire liés à l’architecture, l’urbanisme, le paysage…

Crédits : ©DR Gratuit|Sur inscription ©Sebastien Gaudronneau

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Maison de l'Architecture de Poitiers Adresse 1, rue de la Tranchée 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Maison de l'Architecture de Poitiers Poitiers