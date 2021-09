Atelier “L’habitat néolithique” pour les 6 – 11 ans Maison de l’Archéologie, 18 septembre 2021 14:30, Dainville.

Journée du patrimoine 2021 Maison de l’Archéologie. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 03 21 21 69 31

Samedi 18 septembre, 14h30

Atelier “L’habitat néolithique” pour les 6 – 11 ans

Comment les femmes et les hommes construisaient-ils leur maison il y a 6 000 ans ? Quels matériaux étaient utilisés ? Quelles étaient les activités dans et à proximité du lieu de vie ?

Le Néolithique est une des périodes les plus innovantes de l’humanité : sédentarisation, agriculture, élevage, invention de la poterie… Partez à la découverte de ces femmes et ces hommes ingénieux qui ont su se servir des ressources naturelles environnantes, modeler peu à peu le paysage et transformer durablement leur relation à la nature.

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Réservation obligatoire. Présence d’un adulte obligatoire.



Maison de l’Archéologie Rue de Whitstable – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51558935.jpg 03 21 21 69 31 http://archeologie.pasdecalais.fr

La Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, est un bâtiment de plus de 3 000 m² qui accueille les archéologues du Département, réalisant des diagnostics et des fouilles sur les aménagements publics majeurs. À la Maison de l’Archéologie, ils poursuivent leurs recherches : ils conservent, restaurent, étudient, valorisent et exposent le patrimoine archéologique départemental.

Crédits : Maquette des différentes étapes de construction d'une maison néolithique ©CD62, Direction de l'Archéologie