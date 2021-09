Nantes Maison de l'apiculture Loire-Atlantique, Nantes Balade à la Maison de l’apiculture Maison de l’apiculture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Balade à la Maison de l’apiculture Maison de l’apiculture, 18 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Maison de l’apiculture. Gratuit

18 et 19 septembre Balade à la Maison de l’apiculture * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Maison de l’apiculture 1, bis Rue Fontaine des Baronnies, Nantes, 44000 Nantes 44100 Loire-Atlantique

Située en contre-bas du Parc des Oblates dans d’anciens bâtiments des 18e et 19e siècles, la Maison de l’apiculture abrite le siège de Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique.

