17 – 19 septembre Des origines à nos jours * OEuvre réalisée dans le cadre d’une résidence au Cube à Valaurie entre Septembre 2020 et Mai 2021 Rodolphe Hammadi, récupère des objets qu’il sélectionne parce qu’ils ont un sens, qu’il situe territorialement, une histoire qu’il retrace, pour les assembler, en une oeuvre originale précieuse. Ses sculptures, qu’il nomme « Mes armes », naissent toujours d’une branche d’arbre, un morceau de bois. Rodolphe Hammadi va le ramasser, le brosser, le nettoyer, le sculpter enfin, pour lui permettre d’accueillir toutes les parures du Temps. Des Origines à nos Jours a été inspirée par la (Pré)histoire de la grotte Mandrin de Malataverne, « Premiers pas d’homo sapiens en Europe ». Partant de ce récit de nos origines, Rodolphe Hammadi a créé une oeuvre collective ancrée dans notre patrimoine ancestral, enrichie du concours des habitants d’aujourd’hui, une oeuvre dont toutes les parties ont un sens scientifique, archéologique, historique, d’usage, originale dans son assemblage. Elle sera entourée d’une exposition photographique des vestiges de la Grotte Mandrin, témoignages des œuvres laissées par Néandertal ou Sapiens, ces humains d’ici, d’il y a plus de 50 000 ans. Cette exposition est complémentaire de celle installée en mairie de Malataverne, et dont les images s’enrichissent de leurs versions numériques 3D, augmentées d’autres contenus multimédias, via l’application mobile Grotte Mandrin 3D (téléchargeable sur Google Play). En même temps que l’exposition, samedi 11 septembre 2021, de 14h à 20h, la Journée préhistorique de Malataverne, co-organisée par la Commune de Malataverne et l’association ARChéoMala. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Maison de la tour 1 rue des Ecoles, 26230 Valaurie, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valaurie 26230 Drôme

lieu d’expositions (et de spectacles) géré par l’association maison de la tour

