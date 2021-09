Paris Maison de la RATP Paris Grand jeu RATP #VoyageursDuPatrimoine Maison de la RATP Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grand jeu RATP #VoyageursDuPatrimoine Maison de la RATP, 18 septembre 2021 10:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Maison de la RATP. Gratuit|Sur inscription http://www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine

18 et 19 septembre Grand jeu RATP #VoyageursDuPatrimoine * Pour les Journées du patrimoine, la RATP sort le grand jeu ! Les participants seront invités à suivre un itinéraire depuis une WebApp et à trouver les bonnes réponses aux questions posées sur le patrimoine de la RATP afin de gagner des points et tenter de remporter des dotations. Ce grand jeu inédit, pour toutes les générations, se déclinera autant en ligne que grandeur nature sur le réseau de transports, en faisant escale dans six stations thématiques : art, musique, littérature, histoire, architecture et innovation. Saurez-vous répondre à toutes les questions qui vous seront posées pendant votre voyage ? La RATP est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme complet des animations proposées sur : www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

*

Accès libre en ligne et sur inscription pour jouer sur le réseau les 7 et 14 septembre.

Maison de la RATP 189 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45452555.jpg http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Les Journées européennes du patrimoine sont devenues un rendez-vous incontournable pour la RATP, qui y participe depuis 2005. La RATP fait partie intégrante du paysage francilien. Le métro, plus que centenaire, riche de plus de 300 stations, est à lui seul un élément incontournable du patrimoine parisien. Un patrimoine que l’entreprise entretient, maintient et ne cesse de valoriser, que ce soit en termes d’espaces ou de matériels roulants. Ces Journées représentent une occasion unique de faire découvrir au public des lieux qui lui sont d’ordinaire inaccessibles ou de faire redécouvrir, avec un autre regard, les transports que les voyageurs empruntent au quotidien. Chaque année, la RATP accueille des milliers de visiteurs pour les Journées européennes du patrimoine. Un temps fort de l’année, qui mobilise des dizaines d’agents volontaires.

Crédits : RATP Gratuit|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de la RATP Adresse 189 rue de Bercy 75012 Paris Ville Paris Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Maison de la RATP Paris