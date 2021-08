Sadirac Maison de la Poterie Gironde, Sadirac Exposition céramique Nériage de Claire Roger Maison de la Poterie Sadirac Catégories d’évènement: Gironde

Sadirac

Exposition céramique Nériage de Claire Roger Maison de la Poterie, 18 septembre 2021 10:00, Sadirac

18 et 19 septembre Exposition céramique Nériage de Claire Roger * Le travail de Claire Roger est une aventure graphique qui s’élabore à partir de terres colorées dans la masse. Sa singularité repose essentiellement sur le traitement simultané de la couleur, du graphisme et du volume.

Ce graphisme puise sa source dans l’épaisseur de la matière.

Il met en jeu les notions telles que : stratification, croisement, superposition, juxtaposition, répétition, modulation… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit.

Maison de la Poterie Place Fouragnan, 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97280874.jpg 05 56 30 60 03 http://www.maisonpoteriesadirac.com

La maison de la poterie regroupe un musée et des ateliers de créations. Construit autour des vestiges d’un four de potier du XIXe siècle, le musée présente dans ses collections permanentes 200 vases et céramiques issus de fouilles archéologiques, des expositions temporaires de céramiques contemporaines, ainsi que différents tours de potiers. Suite à un travail d’archéologie expérimentale sur la recherche des gestes de tournage, le musée présente également des vidéos de tournage de différentes pièces.

