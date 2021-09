Labouheyre Maison de la Photographie des Landes Labouheyre, Landes Exposition Contrechamps Maison de la Photographie des Landes Labouheyre Catégories d’évènement: Labouheyre

Samedi 18 septembre, 11h00 Exposition Contrechamps * Venez voir l’exposition Contrechamps de Leila Sadel et David Falco et assistez à des projections cinématographiques ! Au programme :

– 11h vernissage de l’exposition Contrechamps.

– 15h dédicace du livre Félix arnaudin, 100 ans après.

– 15h30 plantation d’un chêne en hommage à félix Arnaudin.

– 18h projection et lecture musicale Tradisoun au cinéma le Félix.

– 18h30 projection du film Landes de F X VIVES au cinéma le Félix. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre.

Maison de la Photographie des Landes 36 rue Félix Arnaudin, 40210 Labouheyre Labouheyre 40210 Landes

Anciennement maison natale de Félix Arnaudin, la maison est devenue un lieu d’expositions.

