18 et 19 septembre A la découverte de l’ensemble abbatial * A travers cette visite guidée, nous vous proposons de découvrir l’histoire de l’Abbaye dès son commencement avec l’arrivée de Ponce de Faucigny et des chanoines de St Augustin. Vous découvrirez ensuite son évolution et les nombreux rôles qui lui ont été confiés jusqu’à aujourd’hui. Nous découvrirons également l’église st Marie Madeleine construite au 12ème siècle. Différents styles se côtoient au sein de ce bâtiment, témoignant des différentes époques de reconstruction ou rénovation. Nous profiterons d’une petite pause à l’extérieur de l’église pour observer son magnifique clocher à bulbe. Visites organisées par l’association des guides du patrimoine de Sixt et l’association Sixt, patrimoine en chemin. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Inscription auprès de l’office de tourisme / Limité à 20 personnes

Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval

