18 et 19 septembre Sur les traces du train de Sixt * Replongez dans le passé et revivez l’arrivée du train à Sixt-Fer-à-Cheval. Au début du XXe siècle, le train révolutionne les transports et la Haute-Savoie ne fait évidemment pas exception. Lors d’une balade sur la place de la gare, ancien terminus de la ligne Annemaase-Sixt, découvrez l’histoire du train à Sixt, son évolution, ses anecdotes. Visites guidée organisées par l’association des guides du patrimoine de Sixt et l’association Sixt, patrimoine en chemin. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Inscription préalable auprès de l’office de tourisme / Limité à 20 personnes

