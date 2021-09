Sixt-Fer-à-Cheval Maison de la Montagne Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Il était une fois le train à Sixt-Fer-à-Cheval Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval

Il était une fois le train à Sixt-Fer-à-Cheval Maison de la Montagne, 18 septembre 2021 14:00, Sixt-Fer-à-Cheval. Journée du patrimoine 2021 Maison de la Montagne. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Il était une fois le train à Sixt-Fer-à-Cheval * Nous vous proposons de redécouvrir la vie du train à Sixt à travers une exposition de documents anciens (photos, dessins, plans…). Pour revivre de manière plus réaliste l’arrivée de ce train vous pourrez profiter de la diffusion de deux petits films réalisés lorsque le train fonctionnait encore (environ 20 minutes). Une guide du patrimoine sera sur place et se fera une joie de répondre à toutes vos questions. Exposition proposée par l’association des guides du patrimoine de Sixt, l’association Sixt, patrimoine en chemin et la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Pass-sanitaire à l’entrée de la salle d’exposition

Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45410040.jpg 04 50 34 49 36 https://www.haut-giffre.fr/commerces-services/haut-giffre-tourisme-bureau-de-sixt-fer-a-cheval/ Crédits : ® SMGS Gratuit ®Mathieu Battais

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Autres Lieu Maison de la Montagne Adresse Sixt-Fer-à-Cheval Ville Sixt-Fer-à-Cheval lieuville Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval