Nieul-sur-l'Autise Maison de la Meunerie Nieul-sur-l'Autise, Vendée Visite guidée de la Maison de la Meunerie Maison de la Meunerie Nieul-sur-l'Autise Catégories d’évènement: Nieul-sur-l'Autise

Vendée

Visite guidée de la Maison de la Meunerie Maison de la Meunerie, 17 septembre 2021 10:30, Nieul-sur-l'Autise. Journée du patrimoine 2021 Maison de la Meunerie. Tarif préférentiel Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite guidée de la Maison de la Meunerie * La Maison de la Meunerie propose une découverte de son patrimoine à coeur ouvert :

– Vivant les gestes et les pratiques ancestrales tel moudre du grain et faire son pain

– Scientifique qui a évolué au rythme des avancées techniques

– Bâti et naturel A cette occasion, projection des créations artistiques ‘C’est notre patrimoine’ Départ des visites guidées à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16, & 17h.

Cuisson et dégustation de bricohes cuites au four à bois vers 15h & 17h. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Demi-tarif : 2.50€

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin, 85240 Nieul-sur-l’Autise Nieul-sur-l’Autise 85240 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53418684.jpg 02 51 52 47 43 https://www.maisondelameunerie-vendee.fr/ https://www.facebook.com/lamaisondelameunerie/ Crédits : ccvsa Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Nieul-sur-l'Autise, Vendée Autres Lieu Maison de la Meunerie Adresse 16 rue du moulin, 85240 Nieul-sur-l'Autise Ville Nieul-sur-l'Autise Age maximum 99 lieuville Maison de la Meunerie Nieul-sur-l'Autise