Nantes Maison de la mer Loire-Atlantique, Nantes Visite de la tour de l’ancien observatoire de la marine de Nantes Maison de la mer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite de la tour de l’ancien observatoire de la marine de Nantes Maison de la mer, 18 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Maison de la mer. Gratuit colette.lelay@wanadoo.fr

18 et 19 septembre Visite de la tour de l’ancien observatoire de la marine de Nantes * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Visites à 14h-15h-16h-17h. Limité à 19 personnes. Inscriptions à la Maison de la Mer, le samedi 18 et dimanche 19, de 11h à 18h. Départ de la Maison de la Mer.Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Maison de la mer Quai de la Fosse en face du n°54, Nantes Nantes 44003 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

La Fédération maritime regroupe 42 associations qui partagent leurs activités, mettent en commun leurs moyens pour agir en faveur du rayonnement du monde maritime. L’association Méridienne a pour but de préserver et d’étudier le patrimoine scientifique nantais.

Crédits : Wikipedia Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de la mer Adresse Quai de la Fosse en face du n°54, Nantes Ville Nantes Age maximum 99 lieuville Maison de la mer Nantes