Hugo/Drouot …. Drouot/Hugo, deux hommes, deux grands hommes de la littérature et de l’interprétation. Et même s’il ne faut pas vraiment les comparer, leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale tendresse au temps qui passe ? Avec “l’Art d’être grand-père” Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène

encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots.

“Devenu “l’aïeul” à mon tour et plein d’admiration pour l’audace des derniers textes de l’immense poète, j’ose, dans Le sourire de Jeanne, vouloir visiter et incarner cette parole intérieure de Victor Hugo, son sourire heureux dans son recueillement et sa Contemplation”.

Tarifs plein 6€ – réduit 3€ – abonnements Scènes Associées 5 € – Groupe (à partir de 9 personnes) 5€



Maison de la Mémoire 2 rue du 4 Septembre – 62800 LIEVIN Liévin 62800 Pas-de-Calais

Installée dans les locaux de la Maison de Tous, la Maison de la Mémoire bénéficie du cadre verdoyant du jardin public.

Les collections présentent les différentes étapes qui ont marqué la commune, de l’époque néolithique à nos jours autour de thématiques comme: Liévin, village agricole, Liévin, cité minière et Liévin pendant la Première Guerre Mondiale. C’est d’ailleurs suite à la grande Guerre que cette maison de tous a été construite sur l’initiative de deux infirmières de la Croix-Rouge américaine souhaitant offrir aux petits Liévinois une garderie digne de ce nom.

