Exposition photos « Arbres et compagnie » Maison de la faune, 18 septembre 2021 10:00, Murat. Journée du patrimoine 2021 Maison de la faune. Gratuit|Sur inscription 04 71 20 03 80

18 et 19 septembre Exposition photos « Arbres et compagnie » * Exposition prêtée par Chavagnac.

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Maison de la faune Place de l’Hôtel de ville,15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal

Maison de la Faune

Ancien Hôtel de Sous-préfecture de Murat, cet immeuble date du XVIe siècle. Il était propriété de la famille Teilhard Laterrisse. Aujourd’hui la Maison de la Faune présente sur quatre niveaux des collections d’une rare qualité. La sous-préfecture de Murat ayant été supprimée en 1926, le bâtiment devint la Maison de la Faune : ce magnifique hôtel particulier du XVIe siècle abrite plus de 8 000 espèces d’insectes, papillons et coléoptères, du monde entier, qui vous éblouiront par leurs beautés. Un splendide patrimoine naturalisé également à découvrir avec près de 800 mammifères et oiseaux présentés dans des biotopes reconstitués. Les animaux vous sont présentés dans leurs environnements, le tout dans une ambiance sonorisée. Depuis 2019 : la collection s’enrichit, un loup vient rejoindre la collection permanente.

