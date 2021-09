La Ciotat Maison de la construction navale Bouches-du-Rhône, La Ciotat Maison de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

17 – 19 septembre Maison de la Construction Navale * Visite patrimoniale des chantiers navals précédée d’un diaporama historique (vendredi et samedi matin).

Conférence samedi après-midi.

Visite libre des locaux de la MCN dimanche matin. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h30

Maison de la construction navale 46 Boulevard François Mitterand prolongé – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone

Maison de la construction navale de La Ciotat,depuis septembre 2013, l’association VENCE, soutenue par la ville de La Ciotat,bénéficie d’un local ouvert au public sur l’histoire de la construction navale,sur le vieux port à proximité du site naval. Des expos, des conférences, des projections de films sont offerts aux ciotadens et aux visiteurs.

