Portes ouvertes à la Maison de la Confiserie Maison de la confiserie, 18 septembre 2021 14:00, Wattignies

18 et 19 septembre Portes ouvertes à la Maison de la Confiserie * Démonstration de fabrication de bonbons, l’histoire du sucre et du chocolat, stand vidéo, ventes Confiserie etc…

Depuis quand cultive-t-on la betterave à sucre et quel est l’évènement qui a amené cette culture ? Pourquoi environ 30 % de la production française de bonbons se fait dans le Nord et pourquoi la confiserie y est considérée comme un véritable patrimoine? Quels sont les différents procédés de fabrication de bonbons? Quand et dans quelles conditions a été inventé le chewing-gum ? Vous pourrez obtenir les réponses à ces questions en venant visiter l’exposition préparée sous forme de panneaux et de vidéos par l’association ” la Maison de la Confiserie ” pour les journées du patrimoine *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre

Maison de la confiserie 24 rue Guynemer – 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord

03 20 96 03 46 http://www.maisonconfiserie.fr

Les visiteurs peuvent découvrir au travers des collections l’histoire du sucre et des confiseries du Nord. Exposition du matériel de confiseurs. Démonstration de la fabrication du berlingot de Wattignies.

