Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Visite “Le quotidien du Tigre au début du XXe siècle” * Les élèves découvrent, avec un agent du monument, la vie de Georges

Clemenceau à Belébat au début du XXème siècle, son parcours de Républicain et son histoire. Au cours de la visite de la maison, ils observent les différents types d’oeuvres présentes dans les collections, leurs techniques.

Pour les jardins, un document d’observation en autonomie leur est proposé. Pour des raisons de conservation, les visites de la maison se font par demi-classe en alternance maison et jardins. Les élèves bénéficient donc de 45 min. visite guidée dans la maison et de 45 min. visite des jardins en autonomie. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

Pour les classes de CM1, CM2 ou 6e, 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite.

Maison de Georges Clemenceau 76 rue Georges Clemenceau 85520 Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92361193.jpg 02 51 33 40 32 http://www.maison-de-clemenceau.fr https://fr-fr.facebook.com/maisonetjardinsdegeorgesclemenceau

Georges Clemenceau se retire de la vie politique après la signature du traité de Versailles en 1919. Il reçoit dans cette bicoque de nombreux visiteurs et tient le pari de créer un jardin sur la dune.

Crédits : (c) Centre des monuments nationaux – Sébastien Arnault Gratuit|Sur inscription

