Poissy Maison de Fer Poissy, Yvelines Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko Maison de Fer, 18 septembre 2021 21:00, Poissy. Journée du patrimoine 2021 Maison de Fer. Gratuit

Samedi 18 septembre, 21h00 Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko * Dans le cadre de L’Estival, Catherine Ringer sera à Poissy le samedi 18 septembre pour interpréter son concert “Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko”. Spectacle gratuit joué à 21h au pied de la Maison de Fer, sur les hauteurs du parc Meissonier !

⚠ Pass sanitaire obligatoire pour assister au concert. *

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h00

*

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Crédits : La Mairie de Poissy Gratuit

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Maison de Fer Adresse 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Maison de Fer Poissy