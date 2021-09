Découvrez la maison de Christine de Rivoyre Maison de Christine de Rivoyre, 18 septembre 2021 11:00, Onesse-Laharie.

Journée du patrimoine 2021 Maison de Christine de Rivoyre. Gratuit contact@amisderivoyre.fr

18 et 19 septembre

Découvrez la maison de Christine de Rivoyre

*

Pour la première fois, l’association participera aux Journées européennes du patrimoine ! A cette occasion, nous proposerons plusieurs visites guidées du village et de la maison.

En plus de ces visites guidées, vous pourrez découvrir, sur l’airial de la maison, l’exposition « Les héroïnes de Christine de Rivoyre » : huit portraits de femmes sur plusieurs générations qui toutes incarnent la liberté, l’indépendance, le goût de la vie et une forme salutaire d’impertinence face aux conventions. Ces huit portraits ont été imaginés et dessinés par l’illustratrice Marine Vandeville-Bouraba, connue pour ses collaborations avec des institutions comme le musée du Quai Branly et l’Institut Français ou de grandes marques comme Louis Vuitton ou Lacoste. Ils seront présentés à taille réelle sur des panneaux disposés tout autour de la maison de Christine de Rivoyre et accompagnés de textes et de contenus médias qui présenteront chaque personnage.

*

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites guidées à 11h, 15h et 16h. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.



Maison de Christine de Rivoyre 101 rue Las Yaougues, 40110 Onesse-Laharie Onesse-Laharie 40110 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62782339.jpg 06 08 95 06 39 http://wwwamisderivoyre.fr

Belle Alliance est le nom donné par la romancière Christine de Rivoyre (1921-2019) à la maison qu’elle occupa dans les Landes et où elle écrivit la plupart de ses chefs-d’œuvres. Un projet d’ouverture au public est à l’étude.

Crédits : ©Frederic Maget Gratuit ©Frederic Maget