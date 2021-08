Villers-sous-Châtillon Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Marne, VILLERS SOUS CHATILLON Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Villers-sous-Châtillon Catégories d’évènement: Marne

Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne Maison de champagne Roger-Constant Lemaire, 17 septembre 2021 10:00, Villers-sous-Châtillon. Journée du patrimoine 2021 Maison de champagne Roger-Constant Lemaire. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique +33 (0)3 26 58 36 79, contact@champagne-lemaire.fr

17 et 18 septembre Découverte d’une viticulture raisonnée en champagne * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Visite : gratuit. dégustation : 10€/personne (4 cuvées). Sur inscription. Visites guidées : 2 visites le matin (10h et 11h) et 4 visites l’après-midi (14h, 15h, 16h, 17h).

Maison de champagne Roger-Constant Lemaire Bourg, 51700 Villers-sous-Châtillon Villers-sous-Châtillon 51700 Marne

La Maison Roger-Constant Lemaire est spécialisée dans la production de champagnes rares et atypiques sans fermentation malo-lactique, sans filtration et sans utilisation du collage. Cette spécificité familiale permet d’offrir des Champagnes d’une grande fraîcheur en bouche, marqués par l’authenticité et par la minéralité. La conservation est également plus longue, les champagnes de la maison sont des « vins de garde ». La Maison Roger-Constant Lemaire est actuellement en pleine conversion biologique.

