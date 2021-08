Visite découverte des caves d’une maison de champagne Maison de champagne Jacquinot, 17 septembre 2021 14:00, Épernay.

Journée du patrimoine 2021 Maison de champagne Jacquinot. Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap intellectuel 03 26 54 36 81, jean-manuel.jacquinot@orange.fr

17 – 19 septembre

Visite découverte des caves d’une maison de champagne

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

Visite : Gratuit. Coupe de champagne : 8€. Sur inscription. 6 personnes maximum par tranches horaires.



Maison de champagne Jacquinot 34-36 rue Maurice Cerveaux, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne

La création du domaine familial remonte au XVIIe siècle. C’est Pierre Jacquinot, qui parallèlement à son activité de courtier en raisin et celle de marchand de vins, développe le vignoble familial dès 1918.En 1929 Pierre Jacquinot monte son propre pressoir et commence à vinifier. En 1947, Pierre Jacquinot et ses deux fils (Jacques et Jean-Guy) créent le Champagne Jacquinot et Fils. L’entreprise familiale s’installe alors dans les caves à Epernay. Jacques Jacquinot s’occupe de la commercialisation tandis que Jean-Guy Jacquinot s’attache à développer le vignoble (qui aujourd’hui représente une surface 17 hectares) et à élaborer des vins de hautes expressions.

Jean-Manuel Jacquinot, fils de Jean-Guy, œnologue et responsable de la production depuis 1998, est aujourd’hui à la tête de l’entreprise avec François Nicolet.

Crédits : ©Champagne Jacquinot