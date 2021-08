Visite à 360° d’un domaine viticole Maison de champagne Harlin, 17 septembre 2021 10:00, Mareuil-le-Port.

Journée du patrimoine 2021 Maison de champagne Harlin. Tarif préférentiel harlin.champagne@orange.fr, 06 72 46 89 01

17 – 19 septembre

Visite à 360° d’un domaine viticole

La Maison Harlin vous propose une visite complète de leur domaine avec un tour dans les vignes, une visite de la cave, une dégustation de vins clairs et de leurs 6 cuvées.

Nous débuterons par une balade dans les vignes afin de présenter nos méthodes de travail, viticulture durable, travail du sol, phytothérapie, respect du terroir… De retour en cave, nous présenterons toute l’élaboration du Champagne et ferons déguster 2 vins clairs afin de mieux comprendre le terroir avec la différence entre les sols d’argile et de sable.

Enfin, nous finirons avec la dégustation de nos 6 cuvées.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

22€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée.



Maison de champagne Harlin 8 rue de la Fontaine, 51700 Mareuil-le-Port Mareuil-le-Port 51700 Marne

En 1969, Guy Harlin plante sa première vigne à Épernay (0.28 hectare de pinot noir). Il s’installe ensuite à Mareuil-le-Port en 1971 et fonde en 1985 avec son épouse Monique et ses 3 fils, Bruno, Raynald et Dominique, la SCEV « Champagne Harlin Père et Fils ». En 1990, Dominique acquiert le 8 rue de la Fontaine à Port à Binson et monte le centre de pressurage, la cuverie et la cave pour créer son propre champagne. En 2000, le vignoble s’étend progressivement sur 9.4 hectares et le premier agrandissement cuverie et pressoir est lancé.

En 2012, Guy, Monique, Bruno et Raynald laissent leur place dans la société à Guillaume et Maxime qui rentrent dans l’exploitation avec leur père, Dominique.

Progressivement, l’exploitation s’inscrit dans une démarche de viticulture durable par la réduction au maximum des traitements de synthèse, le travail du sol, l’utilisation de plantes… Ce qui aboutit en 2016 aux certifications “Viticulture durable en Champagne” et “Haute Valeur Environnementale (HVE)”.

Les années 2018-2019 marquent également un grand changement avec l’agrandissement de la cave, de la cuverie ainsi que le déplacement du pressoir et la création d’un nouveau bâtiment de stockage du matériel.

