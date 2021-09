Athis-Mons Maison de Banlieue et de l'Architecture Athis-Mons, Essonne Patrimoine à pédales Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons Catégories d’évènement: Athis-Mons

Patrimoine à pédales Maison de Banlieue et de l’Architecture, 19 septembre 2021 14:00, Athis-Mons. Journée du patrimoine 2021 Maison de Banlieue et de l’Architecture. Gratuit|Sur inscription 01 69 38 07 85, infos@maisondebanlieue.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00 Patrimoine à pédales * Une balade guidée à vélo le long des quais de Seine entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge afin de découvrir le patrimoine historique et architectural de ces deux villes de la banlieue essonienne. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous communiqué à l’inscription. Prévoir son vélo et son casque.

Maison de Banlieue et de l’Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64010244.jpg 01 69 38 07 85 http://www.maisondebanlieue.fr

L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture, situé à Athis-Mons, sur le territoire des « Portes de l’Essonne ». Elle a pour objectif de : – sensibiliser tous les publics à l’histoire, au patrimoine, à l’architecture, au paysage… en banlieue, – développer des actions pédagogiques vers le jeune public, – enrichir et partager les connaissances sur la banlieue, – revaloriser des villes « d’art Modeste et d’histoires Simples ». Elle propose : – Des expositions thématiques permettant de mieux comprendre la fabrication et la transformation du territoire essonnien, accompagnées de publications. – Des actions culturelles ( visites, conférences, projections… autour de l’exposition en cours ou d’autres sujets, parcours patrimoniaux thématiques). – Pour les scolaires et centres loisirs: interventions en classe et visites sur le terrain ou d’expositions (gratuit pour les scolaires). – Un centre de documentation rassemblant des ouvrages, films, photographies, plans, etc.

Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d'évènement: Athis-Mons, Essonne