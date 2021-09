Colmar Maison d'arrêt de Colmar Colmar, Haut-Rhin Découverte guidée de cette maison d’arrêt, ouverte pour la dernière fois Maison d’arrêt de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

18 et 19 septembre Découverte guidée de cette maison d’arrêt, ouverte pour la dernière fois * L’administration pénitentiaire s’associe à la ville de Colmar pour proposer l’accès inédit à la maison d’arrêt de Colmar, fermée depuis le 20 juin 2021, à l’occasion d’une visite guidée. La maison d’arrêt de Colmar ouvre ses portes une dernière fois pour les Journées européennes du patrimoine. Une visite guidée, d’une durée d’une heure et quinze minutes par d’anciens surveillants de cet établissement, vous permettra de partir à la découverte d’anciennes coursives, cellules, cuisine et cours de promenades.

Même si le mobilier a été débarrassé de cet établissement, laissant la place au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, on perçoit encore le souvenir de ce lieu de détention. Une démonstration des équipes d’intervention et de sécurité de l’administration pénitentiaire sera également visible à deux moments de la journée. Le parcours se terminera par une exposition qui vous permettra également de découvrir des images de la nouvelle prison de Mulhouse-Lutterbach et l’histoire de la vie carcérale colmarienne. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h45

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 09h30 à 10h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h15

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Maison d'arrêt de Colmar 1 rue des Augustins, 68000 Colmar

La maison d’arrêt de Colmar était, à l’origine, un ancien couvent, dont la construction date de 1316. Ce couvent a été transformé en prison en 1791, avec un dépôt de mendicité, et restructuré définitivement en 1806. Ce n’est qu’en 1919 que l’établissement a été reconnu comme maison d’arrêt. Il s’agit d’un établissement très ancien, comprenant plusieurs bâtiments attenant au Tribunal de grande instance et à la cour d’Assises. Les locaux de la prison entretiennent des rapports de proximité avec plusieurs instances judiciaires qui sont adjacentes : le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance. La partie est du bâtiment donnant sur la rue des Augustins date de 1904. En effet, au niveau des deux descentes d’eau pluviale, à hauteur du rez-de-chaussée, une pierre qui maintient le tuyau à gauche indique « Ao Dm », abréviation de «Anno Domini» (année du Seigneur), tandis que celle de droite porte la date « 1904 ». Les fenêtres à meneaux de la façade évoquent la Renaissance allemande. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont munies de grilles ornées de volutes et de fleurs. Cette prison à fermé le 20 juin 2021, après 102 ans d’activité. Le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach, près de Mulhouse, va ouvrir ses portes en octobre. Il pourra accueillir 520 détenus et remplacera les maisons d’arrêt de Colmar et Mulhouse. La prison de Mulhouse doit fermer à son tour à la fin de l’année. (source : archi wiki et article de Guillaume Chhum, France Bleu Alsace)

