Maison Couyba Dampierre-sur-Salon, Haute-Saône Visitez le musée des fossiles et minéraux

Haute-Saône

Visitez le musée des fossiles et minéraux Maison Couyba, 18 septembre 2021 10:00, Dampierre-sur-Salon. Journée du patrimoine 2021 Maison Couyba. Gratuit

18 et 19 septembre Visitez le musée des fossiles et minéraux * Venez découvrir les merveilles de la terre tels que les minéraux, les fossiles, que présente l’Association des Amis du Musée et des Sites archéologiques du Canton de Dampierre-sur-Salon et du Département de la Haute-Saône. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre | Contact : M. Jacques Terreaux au 03 84 68 16 35

Maison Couyba Rue Carnot 70180 Dampierre-sur-Salon Dampierre-sur-Salon 70180 Haute-Saône

06 60 98 07 28

Hôtel particulier de maître de forge XVIIIème siècle entre cour et jardin. Maison de Charles Couyba, ministre-poète. Caves, musée, fossiles et minéraux.

Crédits : J. Terreaux Gratuit

Détails Catégories d'évènement: Dampierre-sur-Salon, Haute-Saône