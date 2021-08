Jarnac Maison Courvoisier Charente, Jarnac Découvrir la Maison Courvoisier Maison Courvoisier Jarnac Catégories d’évènement: Charente

Jarnac

Découvrir la Maison Courvoisier Maison Courvoisier, 18 septembre 2021 10:15, Jarnac Journée du patrimoine 2021 Tarif préférentiel|Sur inscription 05 45 35 56 16, visites.courvoisier@beamsuntory.com

18 et 19 septembre Découvrir la Maison Courvoisier * Profitez d’une visite guidée du musée et de notre plus ancien chai, où une exposition éphémère d’art urbain sera mise en place par l’association Éprouvette. La visite commentée du musée vous détaillera toutes les étapes de l’élaboration de nos cognacs et les spécificités du vignoble. C’est dans ce lieu que l’artistes Mathieu Perronno a mis en valeur l’histoire du cognac Napoléon et l’héritage des maîtres de chai. La visite se terminera par une dégustation du cognac Napoléon. *

samedi 18 septembre – 10h15 à 11h30

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h45

samedi 18 septembre – 14h15 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

samedi 18 septembre – 16h45 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h45

Tarif : 8€/adulte – 5€/enfant 12 à 18 ans. Mesure COVID : Pass sanitaire et port du masque. Nombre limité par visite à 12 personnes. Le verre de dégustation sera offert.

Maison Courvoisier 2, place du Château 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59576119.jpg 05 45 35 56 16 http://www.courvoisier.com

Situés au cœur de Jarnac, les cognacs Courvoisier présents depuis le XIXe siècle, entretiennent un lien historique important avec Napoléon. Dès sa création, Courvoisier fournissait la maison de l’Empereur. Le château présent sur le site a été rénové et aménagé autour du thème napoléonien avec des meubles et objets d’époque. Juxtaposés à côté, des chais à vieillissement continuent à donner à nos cognacs l’identité et la finesse aromatique spécifique aux cognacs Courvoisier.

