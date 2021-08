Orthez Maison Chrestia Orthez, Pyrénées-Atlantiques Découverte de la maison du poète Francis Jammes Maison Chrestia Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la maison du poète Francis Jammes Maison Chrestia, 17 septembre 2021 14:30, Orthez. Journée du patrimoine 2021 Maison Chrestia. Gratuit ass.fjammes@wanadoo.fr, 05 59 69 11 24

17 – 19 septembre Découverte de la maison du poète Francis Jammes * Venez découvrir la Maison Chrestia, où Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions sur sa vie et son œuvre, sur Francis Jammes et la Botanique, et ses liens avec l’œuvre de La Fontaine. Vous découvrirez notamment : une exposition permanente sur la vie et l’œuvre du Poète.

une exposition « Francis Jammes et la Botanique ».

une exposition « Francis Jammes et Jean de La Fontaine » (2021 est le quatre-centième anniversaire de sa naissance).

une exposition Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907 : iconographie de la Ville d’Orthez et de Francis Jammes du temps où il habitait la Maison Chrestia et dans laquelle il reçut de nombreux amis du monde littéraire, artistique et musical, entre 1897 et 1907. Et samedi 18 septembre, 14:30 – 17:00 :

Ateliers pour enfants : « Je crée mon herbier ».

« Dessins de Simples pour artistes en herbe ». Des questions ?

courriel : ass.fjammes@wanadoo.fr

tel. : +33 (0) 5 59 69 11 24 et laisser un message *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre, Gratuit. Mesures sanitaires en vigueur : pass anti-Covid, port du masque (gel lavant disponible). Laisser un message.

Maison Chrestia 7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30634053.jpg 05 59 69 11 24 http://www.francis-jammes.com

La Maison Chrestia dite « Francis Jammes », date de 1781. Elle est construite dans une architecture de style béarnaise avec un logis principal, des dépendances et une grange. Derrière la maison, un puits est construit en galets du gave. C’est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu’il composa plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

Crédits : ©Association Francis Jammes Gratuit ©Association Francis Jammes

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Maison Chrestia Adresse 7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez Ville Orthez lieuville Maison Chrestia Orthez