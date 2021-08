Beaune Maison Champy Beaune, Côte-d'Or Visite guidée de la Maison Champy et ses caves du XVème siècle Maison Champy Beaune Catégories d’évènement: Beaune

17 et 18 septembre Visite guidée de la Maison Champy et ses caves du XVème siècle * Découvrez les caves du XVème siècle de la Maison Champy et son histoire au cœur de Beaune puis dégustez un vin blanc ou un vin rouge emblématique du domaine. Le départ de la visite se fera au 5 rue du Grenier à Sel, à Beaune.

Nous vous demandons de vous présenter 10 min avant le début de cette prestation. Réservation obligatoire. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

Gratuit avec réservation en amont obligatoire

Maison Champy 5 Rue du Grenier À Sel, Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 0380237521 http://www.maisonchampy.com

Fondée en 1720 par Edme Champy, à l’origine tonnelier, la Maison Champy est la plus ancienne maison de négoce en vins implantée à Beaune, ce qui en fait également le premier « négociant-éleveur » de Bourgogne. Depuis le domaine a acquis des parcelles de vigne, ce qui en fait aussi un producteur. Elle est reconnue internationalement pour la qualité de ses Grands Crus de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, en particulier pour son Corton-Charlemagne. Propriétaire de 21 hectares de vignes sur la Côte de Beaune, notamment autour de Pernand-Vergelesses, la Maison Champy exploite une grande partie de ses vignes en agriculture biologique.

