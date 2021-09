Saint-Gervais-sur-Mare Maison Cévenole Hérault, Saint-Gervais-sur-Mare Déambulation commentée “Saint-Gervais au fil de l’eau” Maison Cévenole Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hérault

Déambulation commentée "Saint-Gervais au fil de l'eau" Maison Cévenole, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Gervais-sur-Mare

Samedi 18 septembre, 15h00 Déambulation commentée “Saint-Gervais au fil de l’eau” * Au départ de la Maison Cévenole, la déambulation nous conduira à divers endroits du village, de fontaines en puits en passant des jardins et leurs pompes à chapelet pour finir à l’ancien moulin place du Quai, afin de découvrir l’histoire de l’eau, ses captages et ses utilisations.

Attention, la totalité du circuit n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Maison Cévenole 12 rue du Pont 34610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79662908.jpg +33 (0)4 67 23 68 88 http://lamaisoncevenole.over-blog.com/ https://www.facebook.com/maison.cevenole

La Maison cévenole est un musée d’art et traditions populaires présentant notamment les anciens métiers de la vallée de la Mare. Départ de la déambulation pour découvrir Saint-Gervais au fil de l’eau.

© Maison Cévenole

