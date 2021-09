Saint Denis Maison Carrère La Réunion, Saint-Denis Mon musée créole insolite ! Maison Carrère Saint Denis Catégories d’évènement: La Réunion

17 – 19 septembre Mon musée créole insolite ! * En partenariat avec Antenne Réunion : découvrez le musée personnel des réunionnais au-travers d’un objet ou d’une anecdote sous forme d’une histoire, d’un témoignage chargé d’émotion dans leur parcours de vie. Vous êtes aussi invité à participer : partagez votre Musée Créole ! Une carte vous est remise à l’accueil pour y écrire une anecdote, un objet, un lieu marquant, cocasse, inédit. Si vous le souhaitez, tentez votre chance au tirage au sort pour gagner des lots avec nos partenaires (nuitée, animation) : laissez vos coordonnées et glissez la carte dans la boîte à disposition. Visitez la Maison Carrère et son jardin, la partie muséale unique sur la vie de la famille Carrère, dans les pièces du lieu de vie, avec des ameublements recréés. *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 08h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 08h30 à 16h30

Places limitées selon la fréquentation, en accord avec le protocole sanitaire.

Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis 97400 La Réunion

http://lebeaupays.com

Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement restaurée et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1998.

