Découverte du kanndi de L’Isle de Keranfranc et de l’histoire du lin en Bretagne Maison buandière de l’isle Kerarfanc en Plouédern, 18 septembre 2021 14:00, Plouédern.

Journée du patrimoine 2021 Maison buandière de l’isle Kerarfanc en Plouédern. Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte du kanndi de L’Isle de Keranfranc et de l’histoire du lin en Bretagne

*

Le travail du lin a constitué, pendant des siècles, une des activités économiques primordiales du territoire. Et le-dit lin était blanchi dans des petits bâtiments, appelés les kanndis.

Dans le Pays Léon, au nord du Finistère, le lin est blanchi en écheveaux de fil, alors qu’ailleurs en Bretagne, on blanchit la toile.

Cette particularité s’est traduite par la construction d’édifices spécifiques : les « maisons buandières » ou « kanndi » en breton (de kannañ, blanchir, et ti, maison), dont la concentration est importante sur ce territoire. Un inventaire, réalisé en 2010 en croisant les sources (cadastre napoléonien, inventaires après-décès, recherche sur le terrain…), a permis d’y recenser environ 600 éléments.

Ces buanderies ont été édifiées dans la campagne par les paysans qui effectuent les diverses étapes de la transformation du lin, de la culture à la toile. Leur propriété peut être commune à plusieurs familles. Leur implantation est proche d’un ruisseau ou d’une source.

Un « kanndi » se présente sous la forme d’une petite bâtisse, couverte de chaume ou d’ardoises, de plan rectangulaire (4 à 5 mètres de large et de 4 à 13 mètres de longueur). Les matériaux utilisés sont locaux : schiste à Saint-Urbain et au Tréhou, granite à Plouédern et Ploudiry, ou « tout venant » suivant l’environnement.

Le Kanndi de Plouédern a été restauré grâce à un chantier mené en commun par les associations Lin et Chanvre en Bretagne et Tiez Breiz maisons et paysages de Bretagne avec le soutien de la commune de Plouédern.

Caractéristique : L’implantation du kanndi de l’Isle Keranfranc, à proximité des habitations, explique le fait qu’il ait été utilisé après l’apogée du commerce des toiles de lin et que son architecture ait été légèrement modifiée. Ainsi, il a été un véritable lieu de vie et a servi de lavoir, four à pain, salle de bain, etc.… aux voisins des lieux.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*



Maison buandière de l’isle Kerarfanc en Plouédern L’Ile Keranfranc 29800 Plouédern Plouédern 29800 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62422284.jpg 06 82 68 02 75 https://www.linchanvrebretagne.bzh https://www.facebook.com/linchanvrebretagne/

Kanndi à lin… kanndi à pain

la maison buandière de l’isle Kerarfanc en Plouédern

Restauré grâce à un chantier participatif (partenariat Lin et Chanvre en Bretagne – Tiez Breiz – commune de Plouédern), le kanndi de l’isle Kerarfanc est un élément singulier du patrimoine linier breton.

Dans le Léon, le lin était blanchi en écheveaux de fil dans des maisons buandières, patrimoine spécifique de ce territoire. Ces petites bâtisses rectangulaires couvertes de chaume ou d’ardoises étaient alimentées en eau courante par un ruisseau ou une source. On les appelle « kanndi » en Breton, de kanna, blanchir, et ti, maison. Plus de six cents ont été recensées en croisant les sources.

Lorsque le travail du lin a disparu des campagnes, certains « kanndi » ont été réutilisés comme lavoirs mais l’apparition des machines à laver a entraîné leur abandon et, peu à peu, leur oubli.

L’isle Kerarfanc est unique car la cheminée habituelle y est remplacée par un four à pain. Nul ne sait s’il est contemporain de la construction ou postérieur. Seule certitude : il a servi à faire du pain pendant la seconde guerre mondiale.

Crédits : Mairie de Plouédern Gratuit Lin & Chanvre en Bretagne