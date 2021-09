Concert de l’orchestre d’harmonie Gaston Baudry Maison Bergès – Musée de la houille blanche, 19 septembre 2021 11:00, Villard-Bonnot.

Dimanche 19 septembre, 11h00

Concert de l’orchestre d’harmonie Gaston Baudry

Au programme : Franz Lehar, Chick Corea, Franck Sinatra et Lady Gaga, des musiques de films avec Doctor Who, Mission impossible et bien d’autres encore. Profitez de ce concert dans le décor magique de la Maison Bergès !

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

Maison Bergès – Musée de la houille blanche 40, avenue des Papeteries, 38190 Villard-Bonnot, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-Bonnot 38190 Isère

04 38 92 19 60 http://www.musee-houille-blanche.fr

Situé au pied du massif de Belledonne, ce nouveau musée départemental constitue un lieu de mémoire exceptionnel pour évoquer la naissance de l’hydroélectricité et rendre hommage aux hommes qui ont participé à cette aventure, à la source même du développement de l’économie locale, régionale et nationale. Ainsi, c’est l’histoire de l’industrialisation à travers le personnage de l’ingénieur Aristide Bergès, père de la «Houille blanche», grand innovateur mais aussi protecteur des arts qui sera proposée au public au fil d’un parcours dans la maison familiale marquée par les styles dominants de l’époque (historicisme et Art nouveau).

