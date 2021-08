Plaisance-du-Touch Maison-atelier d'Henri Guérin Haute-Garonne, Plaisance-du-Touch Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Maison-atelier d’Henri Guérin Plaisance-du-Touch Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine de la maison-atelier d’Henri Guérin (1929-2009). Accès au jardin et à une partie de la maison – exposition d’œuvres. Visite commentée de l’atelier de vitraux toujours en activité. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Maison-atelier d’Henri Guérin 9 Rue du Docteur Armaing, 31830, Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null +33675024985 http://www.henriguerin.com

Maison-atelier et jardin d’Henri Guérin (1929-2009), artiste peintre-verrier, depuis 1961.

