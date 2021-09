Bessay-sur-Allier Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château» Allier, Bessay-sur-Allier “Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize Visites Guidées Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château» Bessay-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bessay-sur-Allier

“Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize Visites Guidées Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château», 18 septembre 2021 10:00, Bessay-sur-Allier. Journée du patrimoine 2021 Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château». Gratuit

18 et 19 septembre “Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize Visites Guidées * “Le vieux château”, maison à pans de bois de Neuglize

Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Dimanche de 15 h à 18 h

Visites guidées gratuites, par petits groupes – Port du masque obligatoire.

Édifice classé Monument Historique, situé au centre de l’ancien bourg et paroisse de Neuglize, “Le vieux château” bénéficie d’un environnement préservé de bois, prés et étangs, caractéristique de la Sologne bourbonnaise. Cette maison à pans de bois de la fin du XVIe siècle, ancienne demeure d’un noble ou d’un bourgeois, a vocation à devenir un espace culturel et un lieu d’expositions.

Contact : Charles-Marie Laubser -04 70 43 08 62 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château» Neuglize, 03340 Bessay-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Bessay-sur-Allier 03340 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44986476.jpg

Bâtiment classé monument historique, situé au centre de l’ancien bourg et paroisse de Neuglize, « le vieux Château », bénéficie d’un environnement préservé de bois, de prés et d’étangs, caractéristique de la Sologne bourbonnaise. Cette maison noble à pans de bois de la fin du XVIe siècle rassemble les caractéristiques architecturales de cette région : colombages avec croix de Saint-André, pignon en briques polychromes, charpente de type « gothique », consoles cintrées supportant le débord du toit…

Bâtie avec les matériaux locaux : l’argile, le chêne, la chaux, elle fait corps avec la nature environnante. « Le vieux château » de Neuglize est destiné à devenir un lieu d’expositions à l’issue des travaux de restauration. Mais la restauration d’un Monument privé est un parcours semé d’embûches…

Crédits : ®Guennola Thivolle Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bessay-sur-Allier Autres Lieu Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château» Adresse Neuglize, 03340 Bessay-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bessay-sur-Allier Age maximum 99 lieuville Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le vieux château» Bessay-sur-Allier