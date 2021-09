Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born Maison à empilage, 18 septembre 2021 14:30, Beaumontois en Périgord.

Journée du patrimoine 2021 Maison à empilage. Gratuit|Sur inscription ot.monpazier@ccbdp.fr, 05 53 22 68 59

18 et 19 septembre

Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born

Visite guidée de la maison à empilage datant du XIVe siècle à Sainte-Sabine-Born.

Lors des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born. Cette maison datant du XIVe siècle vous donnera tous ses secrets, que ce soit sur ses habitants ou sur sa construction.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

Gratuit. Réservation obligatoire.



Maison à empilage 16 Les Jouandis Ouest, 24440 Sainte-Sabine-Born Beaumontois en Périgord 24440 Sainte-Sabine-Born Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59773317.jpg 05 53 22 68 59 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr

Type de construction datant du XIVe siècle dans cette partie du sud-ouest de la France. C’est une maison de plan rectangulaire avec un soubassement plein en maçonnerie. Les parois sont constituées de planches empilées et embrévées, à rainure et languette, dans les poteaux corniers et les poteaux d’huisserie. Les premiers sont posés sur le soubassement tandis que les seconds sont montés sur une sablière basse, et assemblés à la partie supérieure à une sablière haute à tenon et mortaise. A l’intérieur, une cloison en pans de bois et torchis sépare deux pièces.

Crédits : ©Natureln – sous licence Creative Commons Gratuit|Sur inscription ©Office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord